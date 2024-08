Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a rawstory.com

La campaña de Kamala Harris se burló de Donald Trump por su entrevista con el ex psicólogo de televisión diurna "Dr. Phil" McGraw, en la que el ex presidente en un momento sugirió que podría ganar California - si Jesús contara los votos. Trump dijo que nunca se dio cuenta de "lo peligroso" que podía ser el trabajo, y recordó que estaba en la frontera en Arizona y los agentes del Servicio Secreto le advirtieron que no se parara.