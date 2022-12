Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a swissinfo.ch

El expresidente estadounidense Donald Trump demandó este miércoles por difamación al consejo de los Premios Pulitzer después de que este rechazara anular los galardones de periodismo de 2018 otorgados a The New York Times y The Washington Post por sus investigaciones sobre la llamada trama rusa. Trump, que había adelantado la denuncia en un mítin en Texas este pasado octubre, interpuso la acción hoy en un tribunal del condado de Okeechobee, en Florida, según reportó el medio The Hill.