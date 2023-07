Trump celebra el 4 de julio con un vulgar ataque a Biden y una siniestra advertencia para 2024

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a independentespanol.com

Trump visitó su sitio web Truth Social aproximadamente a las 2 am para compartir una publicación de otro usuario que consiste en una imagen con el texto: “81 millones de votos… y nunca en mi vida he visto un sombrero, una camiseta o una bandera en apoyo a Biden”. El mensaje repite un tema común entre los partidarios del expresidente, quienes con frecuencia afirman que el empresario no pudo haber perdido las elecciones debido a que hubo menos muestras abiertas de apoyo masivo al hombre que lo derrotó durante la campaña de 2020.