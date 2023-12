Publicado hace 1 hora por Larpeirán a 20minutos.es

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró en la noche del martes que no será un dictador si alcanza la reelección en 2024 "salvo por el primer día". Al ser preguntado en una entrevista en la cadena Fox News si puede prometer a los estadounidenses que no abusará de su mandato si vuelve a la Casa Blanca dijo que no será un dictador, excepto por el "primer día" en el poder. "Quiero cerrar la frontera y quiero perforar (para extraer petróleo)", dijo el republicano.