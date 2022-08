Trump afirma que Ucrania debería de haber pactado con Putin cediendo Crimea y renunciando a la OTAN

Publicado hace 47 minutos por Verdaderofalso a 20minutos.es

El expresidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que Ucrania debería de haber llegado a un acuerdo con Rusia antes de la invasión "entregando" Crimea y comprometiéndose a no entrar en la OTAN. "Podrían haber entregado Crimea. Podrían haber hecho algo con la OTAN. 'Vale, no entramos en la OTAN' y tendrían un país, porque creo que Putin quería llegar a un acuerdo", ha afirmado Trump en una entrevista en el programa de entrevistas The Clay Travis & Buck Sexton Show.