El triunfo de Rosa Díez

Nadie se puede imaginar a Rosa Díez o a Carlos Martínez Gorriarán suscribiendo el pacto que sí ha hecho Inés Arrimadas. Hay que recordar que UPyD llevaba en su programa la independencia de los jueces, lo que no convenía a los poderes fácticos y, no conforme con ello, interpuso alguna que otra querella. Tocaron a rebato y se desató una cacería contra UPyD y sus dirigentes. Una legión de columnistas se lanzó a criticar a Rosa Díez. Como muchos de ellos no lo habían hecho hasta el momento, se deduce que recibieron órdenes...