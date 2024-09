Publicado hace 10 minutos por nereira a cadenaser.com

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución --por falta de pruebas-- del monitor de Villaescusa acusado de tocamientos a una menor cuando tenía 5 años, a la que daba clases de multideportes. El auto, del que es ponente el magistrado Manuel Marchena, recoge que el Tribunal Superior asume los razonamientos de la Sala, que destaca que el testimonio de la menor "no es sólido, no es un relato con suficiente precisión y detalle, y no tiene contenido incriminatorio suficiente para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia".