El Tribunal de Cuentas Europeo señala a España como el país con más irregularidades en el gasto de fondos UE

España es el Estado miembro que peor está gestionando el uso de los fondos europeos Next Generation EU, según el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE). No se refiere al nivel de ejecución, cuántos fondos han llegado ya a la economía, un asunto por el que también está siendo señalado nuestro país. Hace alusión a partidas que no se debieron financiar con estos fondos, bien porque no se habían cumplido los objetivos marcados por completo o bien porque era un gasto corriente que ya tenía el país antes de estas ayudas.