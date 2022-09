Tres detenidos por intentar matar a puñaladas a un peatón en Moratalaz (Madrid) tras una discusión de tráfico: "Me salvé por muy poco"

Publicado hace 2 horas por Xtv a msn.com

La víctima, Jorge Renzo, de 49 años, sufrió tres cuchilladas en la espalda, el brazo y la cabeza. La herida del trapecio tenía una profundidad de 12 centímetros. "Me salvé por muy poco, iban a matarme. No entiendo esa furia que me mostraron", dice el agredido. Uno de los tres atacanates tiene antecedentes policiales por menudeo de droga. El hombre fue trasladado al hospital Gregorio Marañón por el Samur con pronóstico grave.