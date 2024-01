Publicado hace 1 hora por nereira a eldiario.es

Por activa o por pasiva, Cantabria tiene un problema con el sistema métrico decimal. Desde hace décadas, varios proyectos han naufragado o se han postergado porque los cálculos no se ajustaban a la realidad. Desde trenes que no hubieran podido nunca atravesar los túneles del trazado, hasta museos navales cuyos barcos no se han ajustaban a los muelles que preveían albergarlos, pasando por estaciones de autobuses ajustadas tan al milímetro que requieren de malabaristas al volante y vehículos de dimensiones convencionales.