Tren de 70 vagones descarrila en Dakota del Norte y derrama materiales peligrosos

Treinta y uno de los 70 vagones se descarrilaron transportaban materiales peligrosos y se identificó una fuga de asfalto líquido, mientras no se produjeron incendios por el descarrilamiento, informaron las autoridades. No hay amenaza para la seguridad pública, según Canadian Pacific. Asimismo dijeron que no era necesario evacuar y que los expertos en materiales peligrosos continuarían evaluando la escena.