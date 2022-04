Publicado hace 19 minutos por pignito a elmundotoday.com

Después del incómodo silencio de varias horas que han provocado las duras imágenes de la matanza de Bucha, millones de personas de todo el planeta han decidido seguir hablando del incidente de Will Smith sine die. “De esto [el horror de la matanza] estamos ya informados y… bueno, es… En fin… em… Bueno, sí. Es… Bastante horrible y… ¡Pues a mí me parece que estuvo muy mal que Will Smith pegara a Chris Rock! ¿Qué opináis vosotros? No está nada claro», han dicho millones de personas esta mañana tras revisar la prensa.