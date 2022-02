Trabajadores del Samur Social de Madrid presionan a mujeres sin recursos para abortar

"Entré en pánico. Les dije que no quería abortar, pero ellos insistieron". Lo dice María, nombre ficticio, una mujer peruana indigente embarazada de gemelos a la que trabajadores del Samur Social presionaron para abortar. Acudió a los servicios sociales para pedir ayuda y le dijeron que no tenía otra opción. La llevaron a la Clínica Dator, le hicieron la tarjeta de la Seguridad Social y le pidieron que no dijera que era para hacerse un aborto