Los trabajadores inmigrantes de Qatar forzados a pagar miles de millones en comisiones de contratación [Eng]

A menudo, los trabajadores tienen que pedir préstamos con altos intereses o vender tierras para poder pagar las tasas, lo que les hace vulnerables a la servidumbre por deudas, ya que no pueden dejar su trabajo hasta que no hayan pagado la deuda. Las cifras, que han sido calculadas por The Guardian y corroboradas por organizaciones de derechos laborales, son una estimación basada en la prevalencia y el coste de las comisiones de contratación y los gastos conexos denunciados por numerosos colectivos de derechos humanos y expertos laborales.