Los trabajadores de Bon Preu, al límite: "Soy jefa de sección y mi nómina no llega a los 1.300€"

Los trabajadores de Bon Preu - Esclat están al límite. En conversación con Metrópoli, la delegada sindical de CGT, María José Martinez, asegura: "En 30 años que llevo trabajando en esta empresa, nunca he visto un deterioro de las condiciones tan preocupante". María José entró a trabajar en 1992 en la empresa Vallespreu, sociedad que acabó fusionándose con Bon Preu, con unas "condiciones óptimas". "Se han incrementado las ventas desde la pandemia, pero no nos suben los sueldos. No lo podemos tolerar".