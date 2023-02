Un trabajador indemniza con 5.000 euros a su exempresa por vulnerar el pacto de no competencia: Se usó como prueba Linkedin

Publicado hace 1 hora por me_joneo_pensando_en_ti a confilegal.com

Un ex trabajador de Multimos S.A tendrá que indemnizar con 5.000 euros a la empresa por vulnerar el pacto de no competencia postcontractual. Publicó en su perfil de LinkedIn que actualmente estaba trabajando en una nueva empresa pero ésta tenía las mismas funciones que la anterior, por lo que suponía competencia directa. Asimismo, en dicha carta le recordaron que el pacto también significaba no trabajar en una compañía de la competencia a la finalización de la relación laboral bajo una contraprestación económica de 9.944,40 euros que recibió.