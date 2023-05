Un total de 202 plazas de medicina familiar quedan desiertas el último día de adjudicaciones MIR

Publicado hace 1 hora por nereira a gacetamedica.com

El ministerio dejo la posibilidad en la Orden SND/840/2022 del 26 de agosto de 2022 de la realización de una sesión extraordinaria convocada desde el día 8 hasta el 11 de mayo de 2023. Durante este plazo, aquellas personas que no sean titulares de una autorización para residir en España y aquellas que no hayan sido adjudicatarias de plaza durante el llamamiento ordinario, pueden optar a una plaza de las vacantes disponibles y que no se han cubierto de Medicina Familiar y comunitaria. Son un total de 850.