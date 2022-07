Publicado hace 1 hora por JimmyTM a elconfidencialdigital.com

Entrevista a Toni Cantó en El Confidencial Digital: "Tras mi primera experiencia en el Congreso de los Diputados, de la que me fui sin terminar la legislatura, durante unos meses me mantuve como el segundo diputado con más intervenciones en la Cámara Baja. He currado mucho durante toda mi vida. No sé estar sin trabajar. Es una adición como otra cualquiera."