A todos los "hombres buenos", gracias por no violarnos. Pero no es suficiente

Anuncié que odiaba a todos los hombres y deseaba que todos estuvieran muertos (...) Mi esposo de 50 años lo tomó muy en serio. No defendió lo que dijo, ni a los hombres. Se sentó, cabizbajo y dolido, y me escuchó. Por un momento se me ocurrió estar agradecida por tener a un hombre que escuche a las mujeres (...) Atención, gente: Si no criamos a los chicos para caminar humildemente y cuidar profundamente, si no demandamos que los hombres hagan más que sólo escuchar, nos ahogaremos en el diluvio. Y no habrá un Noé no patriarcal que nos salve.