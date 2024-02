Publicado hace 2 horas por Verdaderofalso a lavozdeasturias.es

Declaraciones de Alejandro Irarragorri: “Es una oportunidad para Asturias como lo fue en el 82, cuando hubo sede tanto en Gijón como en Oviedo. No hay casualidades, España será el anfitrión de los 100 años del primer Mundial. Sé que tenemos diferencias en Asturias tanto en aficiones como en política, pero me pregunto que si no trabajamos en consecuencia con esto para que sea una nueva realidad, cómo se lo vamos a explicar a nuestros hijos y nietos en 15 o 20 años“