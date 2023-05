The Objective compra El Liberal para convertirlo en su portal de economía

Publicado hace 1 hora por elTieso a laboratoriodeperiodismo.org

The Objective Media S.L., la empresa editora del diario digital The Objective, ha completado la adquisición del sitio web El Liberal, un medio de comunicación especializado en información económica. El acuerdo, firmado recientemente por la CEO de The Objective Media, Paula Quinteros, y el propietario de ‘El Liberal’, Juan Hidalgo, incluye la compra de la marca, el dominio elliberal.com, los perfiles en redes sociales y el extenso archivo compuesto por 20.000 artículos y vídeos elaborados por el equipo dirigido por el economista Jano García.