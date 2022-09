Publicado hace 57 minutos por jostinc a news.unidema.com

El día de la fusión de Ethereum ha llegado, hoy te contamos qué es The Merge de Ethereum, la fusión de la cibermoneda. La red Ethereum llevaba tiempo esperando a que llegará este 15 de septiembre para anunciar el comienzo de la fusión de Ethereum o The Merge. Para contestar a la pregunta, qué es The Merge, primero hay que entender el funcionamiento de la segunda moneda más importante del sector cripto, el Ethereum.