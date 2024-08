Publicado hace 29 minutos por Verdaderofalso a eldiario.es

“Hay muchas personas extrañas en este mundo. Hay gente que realmente odia a Abby, que no es una persona real. Solo un recordatorio: No es real”, insiste. Según Merced, Kaitly, que “es una persona genial” con “la cabeza bien puesta”, no se ha dejado “intimidar” por todas las críticas y ataques que recibe desde que se supo que interpretaría a Abby.