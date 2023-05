Un testigo revela el poder del empresario de Cuarteles en la Guardia Civil: "Venía con las facturas hechas"

Publicado hace 47 minutos por Bourée a epe.es

...el poder que tenía el empresario Ángel Ramón Tejera de León dentro de la Guardia Civil. "Yo me sorprendí [cuando vino a la comandancia de Ávila] porque trajo las facturas hechas, y así se lo transmití al teniente coronel Carlos Alonso, porque no sé cómo podía saber ese señor [lo que iba a facturar] (...). Me dijo que no me preocupara, que de las facturas ya se encargaba él", explica el entonces alto cargo de la comandancia en Ávila, que llegó a entregarle un dosier al empresario con las obras necesarias en los cuarteles para ver si le ayu...