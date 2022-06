Tesla está poniendo sus carísimos coches eléctricos cada vez más caros. Y las previsiones no son buenas

Publicado hace 33 minutos por Ariesun24 a xataka.com

Comprarse un Tesla en estos momentos es ahorrar euros a una compra futura. Y no lo decimos por la explosión del precio de la gasolina. Tiene mucho más que ver con el encarecimiento de sus propios vehículos. Este año ya ha subido en España dos veces. Y las noticias que llegan desde Estados Unidos no son alentadoras. 5.000 euros. El Tesla Model 3 más austero se lanzó en España en 2018 a un precio de 48.200 euros. Hablamos de la versión Standard Range Plus, la cual tiene una autonomía de hasta 491 kilómetros según ciclo WLTP.