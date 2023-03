Tapón del Darién: 4 factores que explican por qué los ecuatorianos son ahora los sudamericanos que más cruzan la selva camino a EE.UU

Publicado hace 4 horas por cromax a bbc.com

Tres horas tardó Bertha* en huir de Ecuador con sus ocho hijos. De un momento a otro, un conocido le propuso el año pasado que se fuera a Estados Unidos atravesando a pie la selva del Darién y ella no lo pensó demasiado. "Nos vamos todos", dijo. Había perdido uno de sus trabajos durante la pandemia y su sueldo de apenas US$300 no les alcanzaba ni para comer. "La situación era muy grave. Ya ni siquiera podía mandar a mis hijos a la escuela", cuenta a BBC Mundo la mujer de 40 años, desde su nuevo hogar en Estados Unidos. "Cuando me ofrecieron ayu