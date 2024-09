Publicado hace 43 minutos por Dragstat a elconfidencial.com

¿Es Tailandia una democracia o una "dictocracia" u "olicracia"? La pregunta es pertinente para este país y para países que permiten votos, pero los centrifugan después. "No importa nuestra voz. No importa lo que votamos. Esto no es una democracia real". En los próximos años, la llegada al poder de partidos extremistas o movimientos populistas a ciertas democracias pueden hacer crecer ese sistema híbrido. No serán quizá dictaduras como las de antaño, el pueblo tendrá una capacidad de voto, pero el poder final estará en manos de ciertas élites.