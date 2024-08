Publicado hace 1 hora por ccguy a elpais.com

Los tira y afloja entre abuelos y nueras separadas a cuenta de los nietos es un clásico. Pero la mala relación con la madre de los niños no es motivo suficiente para acudir al juez y pedir un régimen de visitas que les asegure un tiempo en su compañía. El Tribunal Supremo ha dictado una reciente resolución en la que deja claro que, si los progenitores no impiden la relación de sus hijos con los abuelos, estos no pueden usar las herramientas legales a su disposición para blindar un día a la semana o una semana de verano.