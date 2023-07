El supremacista blanco Nick Fuentes pide una "Guerra Santa" contra los judíos en Estados Unidos (eng)

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a newrepublic.com

"Estamos en una guerra santa. Y te diré esto: porque estamos dispuestos a morir en la guerra santa, los haremos morir en la guerra santa". "Van a caer, tenemos a Dios de nuestro lado, y van a bajar con su maestro satánico", continuó. "No tienen futuro en Estados Unidos. Los enemigos de Cristo no tienen futuro en este mundo”. Esto es lo que dijo el neonazi Nick Fuentes, que cenó con el favorito republicano Donald Trump hace menos de un año, en un mitin de "America First" en West Palm Beach el domingo.