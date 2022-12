La supervivencia de la sabana brasileña se decide en los despachos de Bruselas

Publicado hace 1 hora por RaulUrdaci a elpais.com

La legislación que prepara la UE para frenar la deforestación provocada por productos importados podría dejar fuera a biomas muy amenazados que no entran en la categoría estricta de bosques, como El Cerrado, la gran (y desconocida) sabana brasileña. A primera vista, el Cerrado no es tan ‘sexy’ como su hermana la Amazonía; aquí no hay frondosos bosques de color verde brillante ni ríos como mares, sino árboles dispersos y arbustos, pero la vista engaña: alberga el 5% de la biodiversidad del mundo, 12.000 especies de plantas, muchas endémicas.