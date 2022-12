Publicado hace 1 hora por Vrygtyp a maldita.es

¿Se borra del Diario de Sesiones lo que la presidencia del Congreso de los Diputados decide que se retire? No, no se borra, pero sí aparece al lado su retirada y que recibió el reproche de la Presidencia. Os lo explicamos. En los artículo 104.2 y artículo 104.3 del Reglamento del Congreso de los Diputados se reconoce que la Presidencia puede “ordenar que no consten en el Diario de Sesiones” las “palabras” o “conceptos ofensivos” a alguno de los miembros de la Cámara.