Publicado hace 11 minutos por ccguy a abcnews.go.com

"No sólo no me arrepiento de nada", dijo Bannon, "de hecho estoy orgulloso de lo que hice, me sentiría fatal si no lo hubiera hecho. Hoy no me importa ir a la cárcel". Bannon dijo a sus partidarios que seguirá apoyando la campaña presidencial del ex presidente Donald Trump desde la cárcel, y agregó que su podcast War Room será "más grande y mejor que nunca."