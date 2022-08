Stephen King: «Trump fue un presidente horrible y es una persona horrible»

Publicado hace 1 hora por salemslot a lazonamuerta.substack.com

El maestro del terror recibirá el Premio Sunday Times a la Excelencia Literaria. En una reciente entrevista para el dominical británico Stephen King ha hablado de lo feliz que se sintió al escribir «Cuento de hadas» y de lo horrible que le parece el expresidente de EE.UU., Donald Trump. «Creo que [Trump] en realidad tuvo un comportamiento criminal y, sin duda, me pareció que era un sociópata que trató de derribar la democracia estadounidense no por ningún deseo político propio, sino porque no podía admitir que había perdido», dijo el autor.