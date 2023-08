Sound of Freedom: surgen dudas sobre la cantidad real de boletos que ha vendido

Publicado hace 58 minutos por Verdaderofalso a tomatazos.com

Hay dudas sobre el alcance de la película, debido a que se reportaron salas vacías, a pesar de que tenían la mayoría o todos los boletos vendidos. Pay It Forward (Pagar por Otros) es una alternativa que Angel Studios puso a disposición del público y que consiste en que puedes comprar boletos que alguien más utilizará para ver la película. En el sitio oficial vemos que hay varias opciones. Si pagas US$ 105 siete personas podrán ver Sound of Freedom, si pagas US$ 15 una persona la verá, si pagas US$ 45 tres personas la verán.