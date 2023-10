Publicado hace 36 minutos por acabebien a sport.jotdown.es

No sé quién filtró ni a quién le pareció buena idea comprar esto. Sí sé que Nacho Abad, un personaje que me tiene bloqueada por intentar que pidiera perdón en Twitter a alguien a quien quiero tras mercadear con el asesinato de su familia durante meses, volvía a estar ahí, con ese regocijo interno que le embriaga cada vez que tiene a una víctima en sus manos. No se vayan a publicidad, que veremos cómo se derrumba, cómo llora, cómo cuenta lo que sufrió esas semanas y cómo le han jodido la vida con coacciones entre varios miembros del gabinete pre