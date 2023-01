Soluciones innovadoras para construir vivienda: los APROP en Barcelona

Publicado hace 38 minutos por salvattore.padre a elsaltodiario.com

El imaginario colectivo de lo que es una vivienda, representada con una casa individual de techos inclinados y su chimenea, está tan lejos de la realidad de nuestra sociedad, como lo está viajar en carretas o calzarnos con un cuero atado con cordeles. A pesar de ello se sigue fomentando una imagen de vivienda individual, de techo a varias aguas y cortinas con encajes. No digo que esta no sea una vivienda real y posible, pero desde luego hace más de doscientos años que no lo es para las metrópolis ni para las ciudades contemporáneas.