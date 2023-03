Soltar la mano de la madre feminista que no nos deja caminar libres

Publicado hace 47 minutos por Ratoncolorao a smoda.elpais.com

No es una escisión, no son dos manifestaciones. Es un secuestro proselitista de un concepto maravilloso. Es una élite intentando prevalecer. Mi tristeza, la poca que me queda, está construida sobre cinco años de bulos, amenazas y mentiras contra las mujeres como yo, cuyo único propósito ha sido la deshumanización más cruel, una que se estudiará en el futuro con vergüenza y que en algunos países está suponiendo una auténtica caza. Hay que soportar que personas que coinciden con Santiago Abascal, palabra por palabra, se nombren custodias.