Publicado hace 18 minutos por Grahml a cadenaser.com

Es el día a día de jóvenes como Nuria, Alex o David. "Con las condiciones actuales de mi trabajo precario no me llega, me arruinaría en un mes", le hemos escuchado decir en la sintonía de Hoy por hoy, a uno de ellos. Pero también es la realidad de madres y padres como la que hemos escuchado esta mañana y que prefiere mantenerse en el anonimato porque, dice, "la situación económica que estamos viviendo es lamentable y me produce bastante vergüenza".