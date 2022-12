Publicado hace 1 hora por News333 a epe.es

La soledad no deseada -la que uno no elige, la que viene impuesta- es una realidad. Incómoda, claro que sí. También motivo de preocupación porque azota, principalmente, a los más vulnerables. Aunque no sólo. El 16,5% de los jóvenes españoles dicen sentirse solos