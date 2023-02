Socialistas en la finca del marqués de Leguineche

Publicado hace 1 hora por DavidEF a ctxt.es

Ramón vive con mis padres y tiene una buena vida. No es un miembro más de la familia, sino, probablemente, el más mimado con mucha diferencia sobre el segundo. Ramón, como habrás imaginado, es un perro. Que no necesita protección porque la tiene a toneladas, pero que ahora estará mejor protegido que nunca por una ley recién aprobada. Nadie puede maltratarlo, ni encerrarlo en un lugar insalubre, ni abandonarlo en una gasolinera sin tener que vérselas con la justicia y enfrentarse a una dura pena. Pero no todos tienen la misma suerte...