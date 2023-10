Publicado hace 17 minutos por B... a elconfidencial.com

Las diligencias practicadas ponen de manifiesto que "no ha resultado debidamente justificada la perpetración del delito", "El testimonio de la denunciante no resulta sólido ni convincente para sostener la apertura de un procedimiento penal" y , "no solo presenta lagunas inexplicables a la vista de los dictámenes médicos y médico-forenses, que le aprecian plena integridad de sus funciones cognitivas y volitivas en el momento de los hechos, sino que entra en contradicciones con los propios testigos de referencia".