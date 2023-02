Publicado hace 31 minutos por PacificadorGeneracional a vanitatis.elconfidencial.com

"Lo más relevante que he hecho en mi carrera para estar donde estoy es ser hija de mis padres". "Tienes la etiqueta, lo sabes y lo asumes, ya está. Nadie te ve a ti. Yo sé que todo lo que he hecho en Mercadona online lo he hecho sobre todo porque tengo este apellido". Sobre la sucesión de su padre: "Cuando llegue ese momento, veremos. Pero tiene más sentido que le suceda un ejecutivo que alguien de la familia, la persona que para entonces esté mejor preparada".