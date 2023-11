Publicado hace 1 hora por escuzaillo a elperiodico.com

Este año me he llevado una sorpresa cuando me disponía a hacer la reserva de uno de los muchos viajes que ofrece el Imserso. El pasado 27 de octubre, a las nueve de la mañana, entré en mi ordenador, tal como y como dice en la carta de acreditación, y me encontré con la sorpresa de que ya no había ningún viaje para reservar.