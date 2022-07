Sin miedo a ser llamado "traidor nacional"

Publicado hace 1 hora por tiopio a posle.media

La pregunta "¿dónde has estado los últimos ocho años?" sigue siendo, tras meses de guerra devastadora, uno de los temas importantes de la propaganda rusa. Los que se oponen a la guerra hoy prefieren no darse cuenta de la supresión de los disidentes por la fuerza y del ascenso de la extrema derecha en Ucrania. Somos muy conscientes de que el argumento de "los últimos ocho años" se basa en mentiras y en una lógica retorcida: una violencia no puede justificar otra (y mucho menos tan flagrante), y miles de víctimas no pueden ser compensadas por…