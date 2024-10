Publicado hace 26 minutos por Delay a elplural.com

En una entrevista concedida a El Español, la presentadora se ha pronunciado sobre una importante cuestión para la prensa. En los últimos tiempos, algunos sectores de la política han señalado directamente a los medios de comunicación, cargando contra su labor y ejerciendo presión. No obstante, Intxaurrondo ha asegurado que "a mí, un político no me ha llamado en mi vida profesional" porque "no les hace falta". En su lugar, la vasca afirma que recurren a otros métodos: "Utilizan redes sociales, ponen mi nombre.