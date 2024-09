Publicado hace 31 minutos por Dragstat a telecinco.es

"Yo a mi padre lo dejé el 8 de marzo de 2020 y y no lo vi, no me despedí y no sé si está en el ataúd en el que lo enterraron", lamenta entre sollozos. Más de cuatro años después de las miles de tragedias vividas en las residencias españolas durante la pandemia de Covid-19, por primera vez, los responsables de una residencia se sientan en el banquillo de los acusados para poner luz a la muerte, en este caso, de 74 ancianos en tan solo un mes. "Muchos familiares se han quedado en el camino porque no podían hacer frente al gasto económico".