Elena Menéndez dimite como coordinadora de Vox Siero y gestora de equipos de la vicesecretaría de organización de Vox Asturias. "Mis motivos van unidos a mis principios; un partido que desde la dirección nacional desautoriza continuamente a su comité ejecutivo provincial entiendo que no nos necesita; un partido que no escucha a sus bases no es algo de lo que yo quiera seguir formando parte", asegura en su escrito de renuncia.