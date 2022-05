Siete de cada diez mayores de 65 años víctimas de violencia de género la han sufrido durante más de dos décadas

Publicado hace 2 años por --526496-- a eldiario.es

Lo revela un estudio reciente presentado este jueves por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Los hijos se erigen como uno de los principales motivos para no separarse de sus entonces parejas, algo que aducen el 32% de las encuestadas. Por otro lado, seis de cada diez revelan haber sufrido violencia económica: de ellas, el 55% de las mujeres no recibían dinero para los gastos del hogar, el 41% dijo que él se apropiaba de su dinero, el 34% de las señalan que no les dejaban trabajar o estudiar fuera del hogar.