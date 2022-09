Siemens rectifica a Moscú y niega que una posible fuga pueda obligar a cortar el gas

Publicado hace 38 minutos por nereira a noticiasdealava.eus

La empresa energética alemana Siemens Energy ha rechazado que una fuga de aceite como la que el consorcio estatal ruso Gazprom dice haber detectado en una estación compresora del gasoducto Nord Stream 1 sea motivo para suspender el flujo de gas."Como fabricante de las turbinas, únicamente podemos afirmar que un hallazgo así no constituye una razón técnica para detener el funcionamiento". Agregó que "estas fugas normalmente no suelen afectar al funcionamiento de una turbina pueden sellarse in situ"