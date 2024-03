Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a cadenaser.com

Es posible que en ocasiones hayan notado que algunas de sus publicaciones en redes sociales no tienen los mismos likes que otras, o incluso han podido escuchar a influencers o creadores de contenido asegurar que sus vídeos o post no están llegando lo suficiente a sus seguidores. Es lo que se denomina, Shadow Ban o -traducido al castellano- baneo en la sombra. El contenido creado parece visible, pero no lo es. Según un informe, el 54 por ciento de los usuarios dice que han sido silenciados en redes sociales .